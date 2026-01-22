Efectivos de la Policía, pertenecientes a la DUE–UNEME PNP de Puerto Inca, ejecutaron el 20 de enero de 2026 un operativo preventivo en la jurisdicción del río Pachitea, provincia de Puerto Inca, región Huánuco, logrando la intervención y destrucción de una balsa draga empleada en actividades de minería ilegal.

La acción policial se desarrolló en el marco del operativo denominado “Impacto, Destello, Control de Identidad, Bloqueo y Saturación, Migrantes, Cordillera Blanca, Contra la Criminalidad, Terminales Móviles y Otros”, durante un patrullaje fluvial realizado en la zona.

FUGARON

Al advertir la presencia policial, los presuntos mineros ilegales abandonaron el lugar y se dieron a la fuga, dejando en el sitio una infraestructura flotante tipo “balsa draga”, construida con dos botes y una estructura superior de vigas de madera y metal, cubierta con tolderas de plástico.

Durante la intervención se halló un motor marca Kasumy, serie n.° 25050144, modelo 490ZG, conectado a una bomba de succión, además de aproximadamente 100 metros de tubería PVC de 12 pulgadas, 100 metros de manguera corrugada del mismo diámetro, 200 metros de alfombra clasificadora de mineral, un cilindro de polietileno con capacidad de 60 galones de combustible diésel, así como diversos equipos e insumos utilizados para la extracción ilícita de material mineral.

Los bienes incautados y destruidos estarían valorizados en aproximadamente 180 mil soles. La intervención se realizó conforme a los procedimientos establecidos y la normativa vigente, comunicándose lo actuado a la superioridad para los fines correspondientes.