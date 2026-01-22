Tras la difusión en redes sociales de un audio que revelaría presuntas amenazas de muerte atribuidas al exalcalde del distrito de Quishqui, Félix Ascencio Chávez, afiliado al partido político Ahora Nación, contra Jhon Apolinario Sebastián, precandidato al Gobierno Regional de Huánuco por la misma agrupación, Ascencios salió a rechazar dichas acusaciones y afirmó que el material difundido ha sido editado.

ASCENCIOS

En declaraciones a la prensa, Félix Ascencios negó haber amenazado a Jhon Apolinario y sostuvo que el audio corresponde a septiembre de 2024, pero que ha sido manipulado con la finalidad de perjudicarlo políticamente. “Ese audio ha sido editado y acondicionado para presentarlo en Lima y sacarme de las elecciones internas”, aseguró.

Ascencios señaló que ha trabajado de manera normal con Apolinario y que incluso en agosto de 2024 organizó a los precandidatos de la provincia de Huánuco. Sin embargo, afirmó que posteriormente Apolinario lo habría visitado en su domicilio para solicitarle 50 mil soles, propuesta que —según indicó— rechazó por no haber sido parte del acuerdo inicial.

“Luego volvió a mi casa y le di un apoyo mínimo para la campaña. Después de eso, solo daba la cara su operador político. Yo invertí tiempo y dinero porque quiero que Huánuco cambie”, manifestó.

Asimismo, precisó que no ha entregado ni entregará dinero para favorecer candidaturas y que ha invertido entre 40 y 60 mil soles en pintas, paneles y difusión política. Indicó también que ha iniciado acciones legales y que el audio original deberá ser presentado para esclarecer los hechos.

“El audio no refleja mi voz en su totalidad. Han agregado partes donde supuestamente digo que le voy a meter un tiro. Eso es falso. Soy docente, hijo de campesinos y nunca he estado involucrado en hechos de violencia”, afirmó, añadiendo que está inscrito para las elecciones internas del próximo 7 de febrero.

SAÚL ORBEZO

Ascencios también responsabilizó a Saúl Orbezo, a quien identificó como operador político de Jhon Apolinario, de estar detrás de la difusión del material.

APOLINARIO

Jhon Apolinario

Por su parte, el precandidato al Gobierno Regional de Huánuco, Jhon Apolinario, aseguró que cuenta con el audio original en el que —según afirmó— Félix Ascencios sí lo amenaza de muerte. Indicó que el material ya fue presentado ante la Fiscalía y que el caso se encuentra en proceso de investigación.

Apolinario negó de manera categórica haber solicitado dinero a Ascencios y rechazó cualquier insinuación de negociación interna. “Ahora Nación no es un negocio. Aquí no se compra ni se vende nada. Esto es parte de una campaña sistemática en mi contra”, declaró.

Finalmente, sostuvo que la difusión del audio coincide con el inicio del proceso de presentación de las listas para la consulta interna, programada para el 22 de enero, lo que —según indicó— evidenciaría una estrategia planificada para perjudicar su candidatura.