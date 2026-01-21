



Cuanto intentaba pasar por el costado de otro vehículo, un volquete que transportaba minerales se despistó y cayó a más de 150 metros, afortunadamente no hubo heridos ni pérdidas humanas, solo daños materiales. El hecho ocurrió a la altura del barrio Palta Cruz, en el distrito de Chaglla, provincia de Pachitea.

Según versiones de lugareños, el accidente se registró cerca del mediodía del martes 20 de enero, el vehículo de placa D8M-822, marca Scania, conducido por Ranulfo Espinoza Tolentino (60), viajaba desde la localidad de Piñayoc hacia el distrito de Chaglla.

OTRO VEHÍCULO TUVO LA CULPA

El conductor del vehículo Ranulfo, contó a los policías de la Comisaría de Pachitea, que cuando se encontraba a la altura del barrio Palta Cruz apareció en sentido contrario otro volquete que al encontrarse en subida se negó a retroceder y se detuvo.

Decidió pasar por el costado y cuando avanzaba sintió que la plataforma de la carretera cedía y su vehículo empezó a despistarse y lo único que pudo hacer fue saltar para salvar su vida, mientras que el otro vehículo se dio a la fuga.

El carro cayó a más de 150 metros e impactó contra una vivienda de construcción rústica, de propiedad de Cirilo Atavillos Aróstegui (71). Otra perjudicada es la dueña de una chacra. El volquete siniestrado terminó con la cabina abollada, los muelles rotos y la compuerta rota.