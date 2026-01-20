El corazón de Amarilis volvió a latir al compás de su identidad. En una ceremonia que conjugó historia, fe y sentimiento, presentan el libro “Historia y Tradición de los Negritos de Huánuco”, una obra monumental del investigador Fredy Aranda Venturo, resultado de 28 años de investigación, documentación y profundo amor por el patrimonio cultural huanuqueño.

El evento congregó a historiadores, danzantes, cultores y vecinos, quienes celebraron este aporte invaluable a la memoria colectiva de la región. El historiador Eliseo Talancha Crespo calificó la obra como “una radiografía integral del desarrollo histórico, social y espiritual de la festividad”, consolidando a Aranda Venturo como uno de los principales guardianes de la tradición viva de los Negritos de Huánuco.

ENRIQUECE LA LITERATURA REGIONAL

Durante la presentación, el alcalde distrital Roger Hidalgo destacó que esta publicación no solo enriquece la literatura regional, sino que también constituye un símbolo de amor por la tierra, respeto por la historia y compromiso con la identidad cultural.

“Amarilis no solo se transforma con obras materiales; también se eleva con cultura, identidad y memoria. Este libro nos recuerda que el verdadero desarrollo nace de nuestras raíces. Hoy reafirmamos que la gestión pública también puede escribir historia, y lo estamos haciendo desde Amarilis”, señaló el burgomaestre.

AGRADECE EL RESPALDO

Por su parte, el autor Fredy Aranda Venturo expresó su profundo agradecimiento a la comuna amarilense por el respaldo brindado a la iniciativa cultural y resaltó el valor espiritual de la festividad.

“Este libro es un acto de fe. Los Negritos son más que una danza: son el alma del pueblo huanuqueño que canta, llora y celebra con devoción al Niño Dios. Que este legado inspire a las futuras generaciones a seguir bailando nuestra historia”, manifestó emocionado.

La obra “Historia y Tradición de los Negritos de Huánuco” se encuentra disponible para el público interesado. Los interesados pueden comunicarse al 962 733 955 para mayor información.