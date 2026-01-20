La festividad de los negritos de Huánuco, desarrollada del 24 de diciembre al 19 de enero, generó este año un movimiento económico sin precedentes de 142 millones de soles, según informó el alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo.

“Esta cifra récord, impulsada por la planificación de la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH), representa el 2 % del Producto Bruto Interno (PBI) del departamento, consolidando a nuestra tradición como el motor financiero más importante de la zona centro del país”, aseguró el burgomaestre.

El alcalde detalló que, durante la edición 2024–2025, el movimiento económico superó los 114 millones de soles; sin embargo, en la presente edición la festividad se convirtió en el principal dinamizador financiero del departamento al movilizar 142 millones de soles, lo que equivale al 2 % del PBI regional, frente al 1,73 % registrado el año anterior.

INGRESO DE CAPITALES

Asimismo, destacó que este crecimiento se tradujo en una inyección directa de capital en diversos rubros y estratos sociales, desde grandes empresas hasta comerciantes minoristas.

En ese sentido, la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, reportó un incremento en los vuelos de Lima a Huánuco, una ocupación hotelera al 100 %, así como la ampliación de horarios de atención en restaurantes y pollerías.

Los transportistas registraron mayores ingresos, al igual que el comercio ambulatorio. Durante las celebraciones, más de 170 cofradías se presentaron en la Plaza de Armas de Huánuco entre el 24 de diciembre y el 19 de enero, consolidando a la festividad como uno de los eventos culturales y económicos más importantes de la región.