Un joven de 28 años, identificado como Henry Chávez Soto, fue condenado a 20 años de pena privativa de la libertad tras ser hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de una mujer adulta mayor. La sentencia fue emitida por el juzgado competente, luego de desarrollarse el debido proceso y evaluarse las pruebas presentadas por la Fiscalía.

De acuerdo con la acusación fiscal, el 13 de setiembre del 2024 la víctima descansaba en su vivienda ubicada en el caserío de Chancos, distrito de Rondos, provincia de Lauricocha, cuando el ahora sentenciado ingresó de manera violenta. Una vez dentro de la humilde casa, Chávez Soto sometió a la septuagenaria y la ultrajó, dejándola gravemente afectada, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital Regional Hermilio Valdizán.

INVESTIGACIONES LO DEJAN SIN OPCIONES

Para dictar sentencia, los jueces valoraron diversas pruebas, entre ellas la entrevista en Cámara Gesell, donde la agraviada relató con detalle la forma y circunstancias en que fue atacada por Henry Chávez, quien era vecino de la zona.

Además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá pagar una reparación civil de 10 mil soles a favor de la víctima, quien actualmente recibe tratamiento psicológico para superar el traumático episodio de violencia que marcó su vida.