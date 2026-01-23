Reubican a comerciante de artículos de reúso temporalmente en malecón Calicanto

En sesión de concejo, la Municipalidad Distrital de Amarilis aprobó por unanimidad el desalojo inmediato y la recuperación del espacio público invadido en la zona de Fonavi III, en la urbanización María Luisa, ocupado de manera irregular desde junio de 2024.

La medida cuenta con el respaldo de los vecinos y de la junta vecinal del sector, quienes advirtieron que la ocupación ilegal afecta la transitabilidad y priva a la población de áreas destinadas a espacios verdes e infraestructura pública.

ENCARGO A LA OFICINA COMPETENTE

El presidente de la Junta Vecinal de Fonavi III, Jorge Valdivia Ocola, informó que el Concejo encargó a la Procuraduría Municipal ejecutar el desalojo extrajudicial en el más breve plazo, debido a que el ocupante no ha acreditado legalmente la propiedad del terreno.

Asimismo, alertó que la invasión representa un riesgo para la seguridad de los vecinos, especialmente de los niños de un jardín cercano, ya que restringe el acceso de ambulancias y unidades de bomberos, además de limitar el tránsito hacia la Vía Colectora.

Las autoridades municipales señalaron que esta acción ratifica resoluciones emitidas previamente por la alcaldía y forma parte de las medidas para garantizar el orden urbano, la seguridad ciudadana y la defensa de los espacios públicos en el distrito.