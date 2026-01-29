El proyecto de agua potable y alcantarillado que tenía el objetivo de beneficiar a cuatro comunidades rurales de la provincia de Leoncio Prado, fue ejecutado sin cumplir con las especificaciones técnicas, lo que afectó a 555 familias y generó un perjuicio económico de S/ 13 010 218.

El informe de auditoría n.° 020-2025-2-0402-AC (periodo de evaluación del 13 de octubre de 2020 al 30 de diciembre 2023) reveló que la obra valorizada en S/ 11 996 873, a cargo de la Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraún, se ejecutó, recepcionó y liquidó a pesar de que no cumplió con las especificaciones técnicas, dejando sin servicios básicos a los pobladores de Chunatahua, Cayumba, Inti y Lota.

FILTRACIONES

Informan que en Cayumba y Chunatahua, el servicio de agua potable no funciona debido a que el sistema de captación está inoperativo por tener fugas que han ocasionado filtraciones, las mismas que han debilitado la base de la estructura construida en un cauce de quebrada. Del mismo modo, las tuberías de la línea de conducción están colapsadas y rotas por un mal calculo técnico y la ubicación del reservorio fue modificada a una zona alta, lo que impide que el agua pueda almacenarse en el reservorio.

En las localidades de Inti y Lota el panorama es similar debido a que el sistema de captación fue construida en una zona pantanosa, donde existen múltiples afloramientos de agua que han provocado el colapso del canal de derivación de rebose y producido el asentamiento de la zona frontal de la estructura, ocasionando que no haya caudal suficiente para llenar los reservorios.

Asimismo, los sistemas de cloración están inoperativos, las conexiones domiciliarias se hicieron de forma incorrecta, entre otras deficiencias que se hallaron a los diversos componentes del sistema de agua.

NO SIRVEN

Respecto al alcantarillado, identificaron filtraciones en algunos buzones así como las conexiones a las viviendas están mal ejecutadas y sin conexión a la red principal. También se evidenció que las plantas de tratamiento de aguas residuales están inoperativas.

En el caso de las localidades de Inti y Cayumba, el sistema de bombeo no funciona, ya que no cuentan con pruebas hidráulicas, entre otros trabajos inconclusos y deficientes que no cumplen con las especificaciones técnicas.

A pesar de la situación adversa identificada, la entidad pagó las valorizaciones al contratista sin que el proyecto cumpla el objetivo de dotar de agua potable, alcantarillado, letrinas y un sistema de tratamiento de agua residuales que actualmente están inutilizables. Del mismo modo, pagaron a la supervisión que no cumplió con velar por la correcta ejecución. En diciembre de 2023 el comité recepcionó la obra y solo hizo observaciones simples y no abordó las deficiencias descritas, generando un perjuicio económico de S/ 13 millones.