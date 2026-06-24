La evaluación de Lengua Originaria (Quechua Central) para la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se realizará el próximo 24 de julio en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, informó el especialista en EIB, Amadeo Cori Matos.

El funcionario señaló que este año se registra una marcada disminución en el número de postulantes. Debido a ello, el comité organizador decidió concentrar la evaluación oral en una sola jornada, con el fin de facilitar el traslado de los docentes procedentes de zonas alejadas.

Asimismo, indicó que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) del Ministerio de Educación viene realizando el proceso de selección y capacitación de los evaluadores que participarán en la jornada.

MENOS INSCRITOS

Según las cifras proporcionadas por Cori Matos, para el proceso 2026 se han inscrito 1,160 docentes, una cantidad considerablemente menor en comparación con los años anteriores. En 2025 se registraron 1,976 inscritos, aunque solo 1,300 rindieron la evaluación, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 1,932 postulantes.

La reducción también impactó en la cantidad de evaluadores requeridos. Este año participarán 24 especialistas, frente a los 34 que fueron necesarios durante el proceso anterior. No obstante, el especialista precisó que las fichas, matrices y rúbricas de evaluación se mantienen sin modificaciones.

MÁS ACREDITADOS

Cori Matos explicó que la disminución de postulantes está relacionada con el creciente número de docentes que logran acreditaciones de larga vigencia. Detalló que quienes alcanzan por primera vez el nivel avanzado en las evaluaciones oral y escrita obtienen una acreditación válida por cinco años, mientras que los niveles intermedios mantienen una vigencia de tres años.

Sin embargo, destacó que algunos maestros vienen accediendo a una acreditación extendida hasta el año 2050, registrada en el Registro Nacional de Docentes Bilingües.

Este beneficio otorga únicamente a quienes alcanzan el nivel avanzado tanto en la evaluación oral como en la escrita durante al menos dos procesos consecutivos. En caso de que los resultados no sean consecutivos o se obtenga un nivel intermedio en alguna de las evaluaciones, los docentes deberán volver a participar en futuros procesos de acreditación.