Tras un exhaustivo trabajo de investigación fiscal, lograron la sentencia de terminación anticipada contra un ciudadano que realizó proposiciones de connotación sexual a una menor de edad utilizando el aplicativo de mensajería WhatsApp en la provincia de Leoncio Prado.

El Fiscal Adjunto Provincial, Roy Robles Rafaele, encargado del caso en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, sustentó una sólida estrategia y la presentación de contundentes elementos de convicción, demostrando la responsabilidad penal del acusado, impulsando una salida alternativa célere y eficaz que salvaguardó la integridad de la víctima.

EN TINGO MARÍA

Los hechos se suscitaron en la ciudad de Tingo María, entre el 11 y el 18 de noviembre de 2020. Bajo engaños, Ángel Mallqui utilizó un chip telefónico para contactarse mediante WhatsApp con la víctima, una menor de edad de iniciales Y. M., de tan solo 12 años de edad.

Durante este periodo, el sentenciado le envió de forma reiterada diversas proposiciones con fines sexuales explícitos, llegándole a ofrecer la suma de S/ 100.00 soles a cambio de pactar un encuentro físico y sostener relaciones sexuales.

La situación fue descubierta el 18 de noviembre de 2020 por la tarde, luego de que la menor agraviada decidiera confesar lo ocurrido a su progenitora. De inmediato, se formuló la denuncia penal correspondiente ante las autoridades, dando inicio a las indagaciones lideradas por el Ministerio Público para el pleno esclarecimiento del caso.

CONDENA CON PRUEBA

El sentenciado recibió una condena de cinco años de pena privativa de la libertad suspendida por un periodo de prueba de dos años y seis meses, bajo estrictas reglas de conducta. La resolución judicial contempla un apercibimiento expreso que advierte que, ante el más mínimo incumplimiento de las restricciones o del pago de la reparación civil.

Ante esta condena la Fiscalía solicitará la revocatoria inmediata de la suspensión para que sea internado en un establecimiento penitenciario.