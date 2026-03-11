Huánuco: compra de equipos biométricos para hospital incumplió normas técnicas y sustento clínico

El Poder Judicial dicto nueve meses de prisión preventiva contra Pedro Rojas y Lizet Palpa, investigados por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en agravio de Clinton Esteban, en una fiesta costumbrista. La medida fue lograda por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa.

La medida fue solicitada por el fiscal provincial Gandhy Camacho León, quien sustentó los elementos de convicción obtenidos durante las primeras diligencias del caso. De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2026, durante una fiesta costumbrista de cortamonte realizada en el centro poblado de Pitumama, distrito de Pillcomarca, provincia y región Huánuco.

Según las indagaciones preliminares, en medio de la celebración se produjo una discusión entre la víctima y otras personas, la cual derivó en una violenta gresca.

MUJER COMPROMETIDA HASTA EL CUELLO

Durante el enfrentamiento, Pedro Rojas habría realizado disparos al aire con un arma de fuego, mientras que Lizet Palpa presuntamente atacó a la víctima con una botella rota, provocándole múltiples heridas graves en diferentes partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, Clinton Esteban fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Hermilio Valdizán, donde lamentablemente falleció horas después.

CAPTURADOS

Tras el incidente, efectivos de la Policía intervinieron en el lugar y procedieron con la detención de los investigados. Asimismo, se logró incautar el arma de fuego que habría sido utilizada durante los hechos.

Las diligencias posteriores, que incluyen pericias médico-legales, balísticas y la recopilación de testimonios, permitieron sustentar el requerimiento fiscal de prisión preventiva.