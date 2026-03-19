Huánuco: investigan muerte de vigilante por disparo en la cabeza

En el marco de las acciones preparatorias para las Elecciones Generales 2026, integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) visitaron la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, donde fueron recibidos por su jefe, Juan Vidal Montes Mata. La visita forma parte de las labores de observación internacional destinadas a supervisar el desarrollo del proceso electoral en esta jurisdicción.

La delegación está integrada por los observadores Lukask Firmanty y Karin Uuskam, quienes recorrerán diversas zonas comprendidas en el ámbito de la ODPE Huánuco. Durante su permanencia, tienen previsto observar distintas etapas del proceso electoral, entre ellas la capacitación de actores electorales, como miembros de mesa y personeros, el despliegue del material electoral y la jornada de sufragio.

INFORMA ACTIVIDADES

En ese contexto, el jefe de la ODPE Huánuco sostuvo una reunión con los representantes de la misión para informar sobre el avance de las actividades electorales en la circunscripción. Durante el encuentro, expuso las acciones de capacitación descentralizada, los protocolos de seguridad y las coordinaciones interinstitucionales que se vienen ejecutando para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía.

“Garantizamos a los representantes del organismo internacional que las elecciones del próximo 12 de abril se desarrollarán de manera eficiente y transparente”, afirmó Montes Mata. Asimismo, señaló que la ODPE Huánuco cumple con los plazos legales y operativos establecidos, y que brindará las facilidades logísticas y técnicas necesarias para el adecuado desarrollo de la labor de observación electoral.

La presencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral y permite una evaluación independiente sobre el cumplimiento de las garantías democráticas durante las Elecciones Generales 2026.