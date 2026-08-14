El Juzgado condenó a Crobelan Angulo, tras ser hallado responsable del delito contra el proxenetismo, en la modalidad de cliente del adolescente, en agravio de una menor quien tenía 14 años al momento de los hechos, una sentencia es logrado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a través de la fiscal provincial Jasmina Azucena Iparraguirre García.

El hecho ocurrió el 25 de junio de 2020, aproximadamente a las 10:00 horas, en una habitación de un hospedaje, ubicado en la Asociación de Viviendas Villa Piña, en el distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado.

El condenado habría contactado a la adolescente por redes sociales, luego de ser presentado por una amiga en común. Aprovechándose de su situación de vulnerabilidad le ofreció apoyo económico, acordó un encuentro en un hospedaje y le entregó S/ 100, destinados a la compra de una prenda de vestir, a cambio de mantener relaciones sexuales con ella.

Durante el encuentro, el acusado realizó una grabación con su teléfono celular sin consentimiento de la menor. Posteriormente, el material fue difundido por terceras personas en redes sociales y remitido a la madre de la adolescente el 30 de junio de 2020, hecho que motivó la denuncia correspondiente.

En el juicio oral, la representante de la fiscalía sustentó la responsabilidad penal del acusado y, frente al argumento de un supuesto consentimiento de la adolescente, se precisó que, el consentimiento de un adolescente no tiene efecto jurídico frente a este tipo de conducta.

Tras los principales elementos de convicción, el Juzgado condenó a 11 años y 3 meses de prisión efectiva y dispuso su inmediata búsqueda, ubicación, captura e internamiento en el establecimiento penitenciario de Huánuco. Asimismo, fijó en S/ 20 000 el monto por concepto de reparación civil a favor de la víctima. También ordenó atención psicológica prioritaria y gratuita para la víctima y tratamiento especializado para el condenado.