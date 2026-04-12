Trabajadora de Medicina Legal es hallada sin vida en su vivienda en Churubamba

Momentos de tensión se vivieron en el sector Belén, en la jurisdicción de Pumahuasi en la provincia de Leoncio Prado, luego de que un paciente fuera afectado por la picadura de una serpiente, lo que generó una rápida movilización del personal de serenazgo de la zona.

Tras recibir la alerta, la unidad móvil acudió de inmediato al lugar, logrando ubicar al afectado cuando ya era trasladado en una motocicleta debido a la urgencia del caso. La situación encendió las alarmas por el riesgo que representa este tipo de incidente, especialmente en zonas rurales.

De manera inmediata, se coordinó con el Centro de Salud de Pumahuasi, para activar su evacuación en ambulancia hacia el Hospital de Tingo María, donde finalmente recibió atención especializada.

INTERVENCIÓN OPORTUNA

La intervención oportuna permitió acelerar el traslado y articular esfuerzos con el personal de salud, evitando mayores complicaciones en la víctima. Este tipo de emergencias requiere atención inmediata, ya que una picadura de serpiente puede poner en peligro la vida si no se actúa con rapidez.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente al transitar por zonas con vegetación densa, y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier incidente de este tipo.