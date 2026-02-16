Padre e hija cayeron al río Huallaga con el vehículo en el que viajaban, luego de que la unidad se despistara en el kilómetro 191 de la Carretera Central, a la altura del sector Tecte, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo.

El conductor, identificado como Jorge Jara Fretel (69), quedó atrapado dentro del automóvil Kia Sportage de placa W1Q-053, que terminó con las llantas hacia arriba en medio del río. Pese a los esfuerzos de auxilio, perdió la vida en el lugar.

Su hija, Norma Jara Callupe (20), quien viajaba como copiloto, fue rescatada por transportistas y pasajeros que transitaban por la zona. La joven fue trasladada inicialmente al centro de salud de San Rafael y posteriormente evacuada al Hospital Regional Hospital Regional Hermilio Valdizán para recibir atención médica especializada.

Las causas del accidente son materia de investigación por parte de la unidad especializada de la Policía Nacional, que realizó las diligencias correspondientes en la escena. El cuerpo del conductor fue trasladado a la morgue de Ambo por disposición del Ministerio Público.