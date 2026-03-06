Una lamentable tragedia enluta a una familia del asentamiento humano La Paz, ubicado en la zona del camino al aeropuerto, luego de que la pared de una humilde vivienda colapsara y cayera sobre un menor de tan solo 10 años de edad, causándole la muerte.

El trágico hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el niño se encontraba alistándose para asistir a su centro educativo. Según versiones de vecinos del sector, la estructura de la vivienda cedió repentinamente, provocando que la pared se desplomara sobre el menor, quien quedó gravemente herido.

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el menor no logró sobrevivir a las lesiones ocasionadas por el impacto. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

La tragedia ha causado profunda consternación entre los vecinos del asentamiento humano La Paz, quienes expresaron su solidaridad con la familia del niño.

Los padres del menor, identificados como Isidro Malpartida Panduro y Maura Corne de Sánchez, atraviesan una difícil situación económica, por lo que no cuentan con medios para afrontar los gastos derivados de esta tragedia. Debido a ello, las personas de buen corazón que deseen brindar apoyo pueden acercarse directamente al AA.HH. La Paz, camino al aeropuerto, para entregar su ayuda de manera personal a los padres del menor.