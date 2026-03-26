Sheyla Katherine Illatopa Malpartida (38) quien es procesada por el robo de 20 ml soles a una óptica fue detenida por efectivos de la comisaría de Huánuco, junto a su pareja Franklin Mora Cotrina (37) por el hurto de 15 mil soles, ocurrido la tarde del lunes en un local de la cuadra 3 del jirón Ayacucho local de venta de papas.

En el operativo policial inició luego de la denuncia presentada por una ciudadana, quien reportó el hurto de S/ 15,000 (quince mil soles). A partir de ello, el personal policial desplegó labores de inteligencia, así como el análisis de imágenes y videos de cámaras de videovigilancia, lo que permitió identificar a los presuntos implicados.

Como resultado de estas diligencias, ejecutaron un operativo en el sector Aparicio Pomares, donde lograron la detención en flagrancia de Franklin Mora Cotrina. (37) y Sheila Illatopa Malpartida (38), quienes estarían involucrados en la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

PRUEBAS DEL DELITO

Durante la intervención los agentes hallaron en el inmueble diversas prendas de vestir presuntamente vinculadas al hecho delictivo, entre ellas un sombrero, casaca, leggins, zapatillas y otros objetos de interés criminalístico. Asimismo, logró ubicar el vehículo que habría sido utilizado para facilitar la huida.

En el registro domiciliario, la policía también incautó la suma de S/ 2,270 (dos mil doscientos setenta soles) en efectivo, dinero que fue entregado por una de las detenidas y que sería parte del monto sustraído. Este fue debidamente lacrado y registrado conforme a ley.

La intervención se realizó en el marco de la flagrancia delictiva, según lo establecido en el Código Procesal Penal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad competente, en coordinación con el Ministerio Público, para continuar con las investigaciones correspondientes.