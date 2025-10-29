Universidad Nacional Daniel Alomía Robles logra su licenciamiento ante SUNEDU

Decenas de compatriotas y fieles devotos del Señor de los Milagros, se congregaron para participar en diversas actividades religiosas y culturales en homenaje a la sagrada imagen del Cristo Morado.

El pasado fin de semana, en la provincia de Perugia, región de Umbría (Italia), se llevó a cabo una emotiva procesión acompañada de presentaciones de danzas típicas y música peruana, en una muestra de fervor y orgullo nacional.

La actividad fue organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros de Perugia, que una vez más reafirmó que la fe y la devoción no tienen fronteras.

Entre los asistentes a esta celebración destacó la participación de nuestra colega periodista Yeyna Condori Baldeón, así como de diversas familias huanuqueñas y peruanas residentes en el viejo continente, quienes compartieron momentos de unión, fe y tradición.