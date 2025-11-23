Valdizanos celebran a lo grande el festival gastronómico “Mikunki Shapshico 2025”

La Policía, mediante la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga, culminó un operativo terrestre de más de una semana en la región Huánuco, orientado a frenar la producción y el tráfico de marihuana en zonas de alta complejidad geográfica.

La intervención se llevó a cabo en los centros poblados del Alto Marañón, en el distrito de Pinra, y en Umbe, distrito de Canchabamba, ambos en la provincia de Huacaybamba. El Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Huánuco lideró la acción, desplazándose por áreas montañosas, con clima adverso y caminos estrechos que dificultan el acceso.

OPERATIVO EXIGENTE

Los agentes recorrieron extensos tramos a pie para ubicar puntos de cultivo, controlar rutas de ingreso y salida, y garantizar la seguridad del personal en cada avance. El operativo exigió jornadas continuas, en las que el equipo policial mantuvo vigilancia permanente pese a las condiciones del terreno.

Como resultado, se hallaron seis parcelas dedicadas al cultivo ilícito de marihuana, que en conjunto suman aproximadamente cuatro hectáreas. En ellas se erradicaron 31 000 plantas, equivalentes a 8 430 kilogramos de cannabis sativa.

RESULTADO

Asimismo, en dos centros de acopio clandestinos se incautaron 47 costales de marihuana procesada, con un peso total de 1 704.755 kilogramos. Con estos resultados, la PNP logró neutralizar más de 10 toneladas de droga, afectando significativamente la logística de producción y generando una pérdida económica estimada en S/ 1’361,750.00 para las organizaciones dedicadas a este ilícito.

Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán en las zonas más remotas del Alto Marañón, donde el difícil acceso favorece la instalación de cultivos ilegales.