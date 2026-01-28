En restobar de Aucayacu arrestan a sujeto que ingresó a hurtar

Paulino Claudio Dueñes Reyes (45) fue capturado por efectivos de la Comisaría de Rancho que llegaron hasta el caserío Cochagora, jurisdicción del centro poblado de Chullqui, Churubamba, luego de recibir información sobre un hecho de violación sexual a una menor.

Fue otra menor de edad quien sorprendió a Paulino presuntamente abusando de su prima y fue corriendo a contar a su madre. La mujer se dirigió a la habitación donde ocurría la agresión, pero nada pudo hacer porque el abuso se habría consumado.

DENUNCIA

Al reclamarle su actitud, según narró la testigo, Dueñes Reyes le dijo que no sabía lo que le había pasado y que lo denuncien no más. Ella contó a otro familiar quien a su vez se dirigió hasta la Comisaría de Rancho a comunicar lo sucedido.

Al llegar al lugar de los hechos, los policías encontraron a Paulino en la carretera, estaba solo y no se resistió a su detención. Inicialmente fue trasladado a la comisaría para la elaboración de las actas y las diligencias correspondientes.

Posteriormente el presunto agresor fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) donde quedó detenido y es investigado por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual.