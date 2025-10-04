Huánuco: Censos Nacionales enfrenta retrasos por falta de personal y viáticos

La División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) Huallaga – DEPOTAD Huánuco, ejecutó un contundente operativo terrestre logrando neutralizar una de las mayores estructuras dedicadas al cultivo, acopio y procesamiento de marihuana en los distritos de Pinra y Canchabamba en la provincia de Huacaybamba.

El operativo de interdicción fue realizado entre el 18 de septiembre y al 1 de octubre de 2025, La acción fue liderada por el Comandante PNP Juan Pablo Tardío Alarcón, al mando de 24 efectivos policiales, con participación del fiscal antidrogas de Tingo María, Getulio Córdova Cuéllar.

Durante la operación, las fuerzas del orden hallaron y destruyeron 13 hectáreas de plantaciones de cannabis sativa (mar|huana), equivalentes a 134 000 plantas, que representaban un total de 36 436 kilogramos de droga. Asimismo, intervinieron 4 centros de acopio donde se encontraron 129 costales de marihuana y 3 secadoras rústicas con producto en proceso de secado, lo que significó la incineración de más de 3,936 kilogramos adicionales.

40 TONELADAS DE MARIHUANA

Como resultado del comiso directo, incautaron 41 costales con 588.950 kilogramos de marihuana, los cuales fueron trasladados para las diligencias correspondientes. En total, el operativo permitió la neutralización de más de 40 toneladas de cannabis sativa, afectando las finanzas de la organización criminal en un monto estimado de S/ 3’676,330.

Del mismo modo, decomisaron tres armas de fuego; una pistola marca Browning CZ283, una pistola marca Baikal MP-71 y una escopeta hechiza, además de tres cargadores, 19 municiones calibre 38 y 10 cartuchos calibre 16, que eran utilizados por los narcotraficantes para proteger las plantaciones y centros de acopio. Estos bienes fueron puestos a disposición de la unidad especializada para las investigaciones de ley.