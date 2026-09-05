Caen “Los Amigos del Polvo” y detiene a dos personas con 68 ketes de presunta cocaína

Personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huánuco, tras tomar conocimiento de una denuncia por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, ocurrido en la Carretera Central, ejecutó el 3 de septiembre de 2026 diversas acciones de inteligencia, verificación y búsqueda destinadas a ubicar la mercadería sustraída, consistente en paquetes de pañales desechables de la marca “Ninet”.

Los agentes policiales se trasladaron hasta un inmueble ubicado en la avenida Miguel Grau, donde observaron diversos objetos apilados y cubiertos con plástico. Con autorización de una de las personas que se encontraba en el lugar, procedieron a verificar el interior del inmueble, constatando la presencia de paquetes de pañales “Ninet”, cuyas características externas y demás datos visibles coincidían con la mercadería reportada como sustraída.

SOSPECHOSOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO

Durante las diligencias, la policía tomó conocimiento de que los bienes habrían sido recibidos y almacenados en el inmueble por encargo de terceras personas. Ante el hallazgo de la mercadería y las circunstancias advertidas respecto de su recepción y almacenamiento, se procedió a la detención de Soledad I. S. (37) y Humberto Fortunato A. C. (38), por encontrarse presuntamente inmersos en la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada, en presunta situación de flagrancia delictiva.

Asimismo, durante el traslado de los intervenidos, uno de ellos manifestó voluntariamente conocer el lugar donde se encontraría otra parte de la mercadería, conduciendo al personal policial hasta un segundo inmueble ubicado en la avenida Centenario, parcela 54, distrito de Pillco Marca.

En dicho lugar, con autorización de la propietaria, los agentes efectuaron la verificación del inmueble, hallando en uno de sus ambientes diversos paquetes de pañales de la marca “Ninet”, los cuales se encontraban apilados y presentaban características coincidentes con la mercadería materia de investigación.

Al continuar con la inspección, el personal policial ubicó en la parte posterior del inmueble otro lote de pañales de la misma marca, que se encontraba cubierto con diversos materiales, dificultando su visualización directa y acceso inmediato.

DETENIDOS

Ante el hallazgo de los bienes y la presunta configuración de una situación de flagrancia delictiva, se procedió a la detención de Haidee Marleny LL. D. (51), por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada.

Debido a la considerable cantidad de mercadería hallada en ambos inmuebles, el conteo e individualización detallada de los paquetes no se efectuó en el lugar de la intervención. Por ello, se dispuso su aseguramiento, traslado y custodia para que dichas diligencias sean realizadas en las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal - Huánuco, donde se determinará con exactitud la cantidad y características de los bienes recuperados.

Las tres personas detenidas y la mercadería recuperada fueron trasladadas al Departamento de Investigación Criminal - Huánuco, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley, con conocimiento del representante del Ministerio Público.