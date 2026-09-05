Huallabamba da un paso histórico: siete predios saneados permitirán impulsar nuevas obras públicas

Personal policial del Escuadrón Verde – Huánuco, en cumplimiento del Plan de Operaciones “Cordillera Blanca”, ejecutó el 3 de septiembre de 2026 un operativo en la jurisdicción de Huánuco, orientado a prevenir, detectar y neutralizar actividades vinculadas al accionar delictivo.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes se desplazaron hasta las inmediaciones de las orillas del río Huallaga, a la altura de la parte posterior del Camal Municipal de Huánuco, en el distrito de Amarilis, donde intervinieron a Alain Nimrod A. Ch. (46) y Jhon Jhasan S. N. (37).

Tras realizar la identificación y consulta correspondiente en el sistema ESINPOL, se obtuvo resultado negativo para requisitorias. Como parte de las diligencias de intervención y registro, el personal policial verificó las pertenencias de los intervenidos y el lugar donde se encontraban.

EVIDENCIAS

Durante esta diligencia, al costado de un colchón, se halló una bolsa de polietileno de color negro que contenía otra bolsa transparente. En su interior se encontraron 68 envoltorios de papel tipo “ketes”, que contenían una sustancia parduzca pulverulenta con características compatibles, presuntamente, con alcaloide de cocaína.

Ante el hallazgo de la presunta sustancia ilícita y al configurarse una situación de flagrancia delictiva, los agentes procedieron a la detención de Alain Nimrod A. Ch. (46) y Jhon Jhasan S. N. (37), quienes serían investigados por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas – microcomercialización de drogas.

Los detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de la Comisaría PNP Amarilis, donde continuarán las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley, con conocimiento del representante del Ministerio Público.