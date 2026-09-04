La población de San Cristóbal de Huallabamba, en Huánuco, celebró el saneamiento físico-legal de siete predios comunales tras tres años de gestiones. Este avance brindará seguridad jurídica a más de 3 mil habitantes.

El alcalde Alejandro Rojas destacó que priorizar la formalización de los terrenos evita riesgos legales futuros. Gracias a esto, la comuna ya elabora los perfiles para construir un local comunal y una losa deportiva.

Con este logro administrativo, las autoridades locales y futuras gestiones tienen la base legal lista para gestionar el financiamiento de proyectos de salud, educación y deporte en la zona urbana.