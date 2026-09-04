Dos detenidos por droga durante operativo policial en Aparicio Pomares

A veinticinco años y nueve meses de pena privativa de la libertad fue sentenciado Edgar Tello tras ser hallado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativo contra su exconviviente y la madre de sus tres hijos.

La sentencia fue conseguida por la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, que consiguió de acercar la justicia a una madre de familia de tres hijos que recibió un balazo en la boca por parte de su conviviente.

El sentenciado Edgar Tello fue hallado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa y deberá pagar una reparación civil de S/ 10 000 a favor de la agraviada. El fiscal adjunto provincial Luis Enrique Cipriano Pretell y su equipo de trabajo estuvieron a cargo del caso.

HECHOS

La violencia desmedida ocurrió en el interior de la habitación que el agresor y la víctima compartían en el sector de Potracancha, distrito de Pillco Marca. Fue a consecuencia de una discusión entre ambos, al promediar las 6:00 de la tarde del 30 de diciembre de 2024.

La discusión terminó en un hecho de sangre, cuando la mujer creía que la discusión había terminado y se aprestaba a descansar, la persona que fue su conviviente por más de veinte años sacó un arma de fuego, le apuntó en el rostro y le disparó a la altura de la boca. La conmoción provocó la intervención de los hijos que pidieron ayuda a los vecinos y trasladaron a la mujer herida hacia el hospital Hermilio Valdizán.