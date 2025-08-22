Huánuco: sentencian a sujeto por conducir vehículo robado

En el marco del operativo “Bloqueo y Saturación 2025”, personal de la Comisaría PNP Panao logró la recuperación de una motocicleta que contaba con requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, en el distrito de Panao, provincia de Pachitea.

Durante un operativo de control realizado en el Jr. Pachitea, los agentes verificaron la placa de rodaje N° 7875-6W en el sistema ESINPOL PNP, arrojando como resultado una requisitoria vigente solicitada por la SEPROVE Huánuco.

El vehículo recuperado es una motocicleta marca Pulsar 200NS Decal, color negro, la cual fue trasladada a la Comisaría PNP Panao, para continuar con las diligencias correspondientes, conforme a ley.

La Policía Nacional del Perú – Región Policial Huánuco reafirma su compromiso con la lucha frontal contra la delincuencia, trabajando permanentemente para garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana.