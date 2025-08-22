La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco logró una sentencia de 2 años, 2 meses y 20 días de pena privativa de libertad contra Jhojan Campos, por el delito de receptación agravada, en el marco de un proceso inmediato.
El hecho ocurrió en agosto de este año, cuando el sentenciado fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú, mientras conducía un vehículo con orden de captura en dirección al aeropuerto de Huánuco. Al verificar la placa, los agentes confirmaron que el automóvil había sido reportado como robado el 6 de agosto.
Gracias a la detención en flagrancia y a la rápida actuación del Ministerio Público, el proceso judicial concluyó en apenas 55 horas, logrando una sentencia en menos de 72 horas desde la intervención.
Además, el Ministerio Público obtuvo que el condenado pague S/ 700 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.
El caso fue conducido por el fiscal adjunto provincial Brosely Osco Mamani, quien lideró la investigación de manera eficaz y oportuna.