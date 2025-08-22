Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el kilómetro 154 de la carretera Pampas–Huancayo, a la altura del sector Huacrapuquio. En el lugar, un motocar quedó totalmente destrozado sobre el carril derecho, mientras que su conductor fue hallado con graves heridas en la cabeza y rostro.

A un costado de la vía, en una chacra cercana, se ubicó una camioneta blanca marca Changan, con placa de rodaje W5Q-418, que presentaba daños materiales tras el impacto. El vehículo era conducido por Clisman Josué De la Cruz Tovar.

El herido fue trasladado de inmediato al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica especializada.

Las autoridades vienen investigando las circunstancias del accidente para determinar responsabilidades.