Un camión cisterna que transportaba petróleo se despistó y volcó esta madrugada en el kilómetro 0.81 de la Carretera Central, a la altura del distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí. El accidente provocó un derrame de combustible que viene afectando al río Rímac y mantiene restringido el tránsito en la zona de Tambo de Viso.

El jefe de Defensa Civil de Matucana, Alfredo Cortabrazo, informó que la emergencia ha sido controlada en un 50 %. No obstante, advirtió que el petróleo podría llegar hasta la planta de tratamiento de La Atarjea, en Lima.

El fuerte olor generado por el derrame afectó a vecinos de Matucana, donde escolares y adultos mayores tuvieron que salir de sus viviendas. Algunos pobladores fueron atendidos por presentar dificultades respiratorias.