El Concejo Municipal de El Tambo aprobó por insistencia la solicitud de una auditoría integral a la actual gestión que preside el alcalde Julio Llallico, la cual será remitida a la Contraloría General de la Republica (CGR). La medida busca transparentar la situación financiera y administrativa del distrito, así como identificar posibles responsabilidades en temas que, según los regidores, estarían limitando el desarrollo local.

Posturas

El regidor Daniel Campos, impulsor de la propuesta, señaló que la auditoría debe permitir un examen exhaustivo de la gestión municipal. Indicó que entre los ejes a revisar figuran la ejecución presupuestal y sus modificaciones, la ejecución y liquidación de obras, los contratos de servicios por terceros, las órdenes de compra, así como la gestión de residuos sólidos y la seguridad ciudadana. “Se debe publicar el acuerdo y la Secretaría General remitir la solicitud a la Contraloría; luego quedará esperar el proceso que la CGR debe iniciar según sus protocolos. Espero que la Contraloría priorice este tema”, afirmó.

Por su parte, el concejal Percy Núñez agregó que “se está solicitando a la Contraloría que intervenga de manera integral porque existen presuntas irregularidades, especialmente en compras y contrataciones. Pero la CGR tendrá que evaluar la propuesta y si eso significa recursos y/o contratación de auditores”.

Asimismo, adelantó que pronto emitirá un informe sobre las órdenes de servicio y compras gestionadas por la Subgerencia de Abastecimiento. “Esa oficina no cuenta con personal idóneo; están contratando empresas de otras regiones y sin experiencia, lo que genera muchas suspicacias”, advirtió.

La votación estuvo dividida. Respaldaron la auditoría los regidores Iván Jhoel Medina Esquivel, Alejandra Nicole Espejo Mendoza, José Luis García Terrazos, Daniel Guillermo Campos Acosta, Percy Gerardo Nuñez Siguel, Luis Ricardo López Bastidas, Marco Antonio Coz Herquinio y Anaisa Sofía Ventura Paitán. En contra se manifestaron Jenny Marisol Andrés Livia, Gregoria Estela Auris Rojas y Belmir Emilio Flores Poma.