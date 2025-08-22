Provías Nacional informó que a partir del lunes 25 de agosto se restringirá el tránsito vehicular en el tramo Tarma – La Merced de la carretera Dv. Las Vegas – Tarma – La Merced – Puente Raither (PE-22B), a la altura del kilómetro 104+895, debido a trabajos de reparación del badén Garou.

La entidad señaló que la medida busca mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para los usuarios de la vía, por lo que recomendó tomar en cuenta las rutas alternas establecidas.

Vehículos pesados: Jr. Abelardo Quiñones – Av. Circunvalación – Av. César Vallejo – Av. Perú.

Vehículos livianos: Jr. Los Pinales – Av. La Rivera – Jr. Madre Perla – Av. Perú.

Provías Nacional exhortó a los conductores a respetar las señales de desvío y colaborar con el personal en la zona, a fin de evitar accidentes y congestionamiento.