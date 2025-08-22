Una mujer de 35 años perdió la vida en circunstancias aún bajo investigación, luego de que se le aplicara un medicamento en el tópico “Nely”, en Huancayo. Durante el procedimiento, la paciente sufrió convulsiones y fue llevada de emergencia al Hospital Carrión, donde lamentablemente solo se confirmó su deceso.

La persona que realizó la aplicación, fue intervenida por la Policía Nacional y viene siendo investigada por el presunto delito de homicidio culposo.

De acuerdo con las primeras diligencias, la mujer había adquirido ceftriaxona en una farmacia local, presentando una receta médica expedida por una clínica.

Sobre el caso, el decano del Colegio Médico, Dr. Yoe Michel García Aliaga, advirtió que la falta de protocolos en algunos tópicos y farmacias puede poner en riesgo a los pacientes. “Muchas veces no se indagan los antecedentes clínicos, como la alergia a la penicilina, lo que puede desencadenar un shock anafiláctico. Es fundamental realizar pruebas previas”, precisó en entrevista a un medio local.