Con un acto de reconocimiento público, la Municipalidad Distrital de Amarilis clausuró la primera edición de la Escuela Municipal de Emprendimiento, programa que fortaleció las capacidades de decenas de ciudadanos y promovió el desarrollo económico local. El alcalde Roger Hidalgo Panduro entregó premios y reconocimientos a los 12 ganadores, quienes recibieron capital semilla de 4,000 soles para impulsar sus negocios.

El programa, desarrollado durante ocho meses con el respaldo académico de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), incluyó 11 módulos especializados dictados por docentes de las facultades de Economía, Ciencias Administrativas e Ingeniería Industrial, Sistemas y Mecatrónica. De los 70 participantes iniciales, 21 culminaron la formación y 12 resultaron ganadores.

El jurado calificador —integrado por representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco y catedráticos de la UNHEVAL— destacó la creatividad, innovación y enfoque social de los proyectos presentados. Durante la ceremonia, el alcalde Hidalgo resaltó la importancia de fomentar el talento local y el trabajo articulado entre academia y municipio.

Asimismo, mediante la Resolución de Alcaldía N.° 336-2025-MDA/A, se reconoció a decanos y docentes de la UNHEVAL por su aporte académico y acompañamiento durante todo el proceso.

Una de las ganadoras, Demecia Matta Criollo, expresó su emoción por haber logrado convertir su idea en un proyecto real: “Hoy tengo las herramientas para emprender con confianza. Amarilis me enseñó que soñar también es producir”.

La Escuela Municipal de Emprendimiento se consolida como un espacio de formación y oportunidades para los amarilenses que buscan desarrollar sus iniciativas con esfuerzo, conocimiento y visión de futuro.