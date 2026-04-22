Exalcalde de Chaulán sentenciado por colusión en proyecto de irrigación

Un padre de familia, identificado con las iniciales D. V. D., realizó una grave denuncia pública contra su expareja, Macyori Avelina Huaylas Sumaran, a quien acusa de presunto maltrato físico y psicológico contra su hijo de seis años.

Según el denunciante, decidió irrumpir en la vivienda de la madre del menor luego de escuchar gritos de auxilio. Al ingresar, aseguró haber encontrado al niño llorando, atemorizado y suplicando no quedarse con su madre.

Lo detienen por confusión

No obstante, el padre sostiene que, lejos de recibir apoyo inmediato, fue intervenido por efectivos policiales y trasladado a una dependencia policial en calidad de detenido. De acuerdo con su versión, mientras intentaba explicar lo ocurrido, una agente le habría indicado que permanecería retenido, pese a su insistencia por la situación de su hijo.

El hombre afirma que el menor no desea permanecer con su madre debido a presuntos episodios de violencia y que ha expresado su intención de vivir con él. Asimismo, cuestiona una decisión judicial previa que habría otorgado la custodia a la madre, pese al temor manifestado por el niño.

Piden intervención urgente de autoridades

El caso ha generado preocupación y reabre el debate sobre la actuación oportuna de las instituciones ante posibles situaciones de riesgo infantil. En ese contexto, el denunciante solicitó la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Familia, el Poder Judicial y el Centro de Emergencia Mujer (CEM), así como de las autoridades competentes en protección del menor en Huánuco.

Especialistas coinciden en que, ante señales de alerta como llanto, gritos o pedidos de auxilio de un menor, corresponde activar de inmediato los protocolos de protección, que incluyen evaluaciones médicas, psicológicas y sociales, a fin de garantizar su integridad y bienestar.