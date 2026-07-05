Regidora exige al gobernador explicar estado real de expediente de La Alameda d

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Nehemías Santos (42), investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una adolescente de 14 años, quien era su alumna en la institución educativa donde laboraba.

La medida fue obtenida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo, a fin de garantizar el desarrollo de las investigaciones.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial Gabriela Serrano Vega sustentó que el investigado representa un peligro procesal y de obstaculización, debido a que no acreditó arraigo familiar ni laboral. Asimismo, señaló que, de ser hallado culpable, podría afrontar una pena de entre once y catorce años de prisión, lo que justificó la imposición de la medida coercitiva.

NO SOPORTÓ

De acuerdo con las investigaciones, la adolescente decidió denunciar al docente tras presuntamente ser víctima de reiterados actos de acoso y atención indebida. La denuncia fue presentada ante la dirección de la institución educativa, cuyos integrantes del Comité de Convivencia Escolar (CONOEI) levantaron un acta el 29 de septiembre de 2025, dando inicio al procedimiento correspondiente.

Las diligencias permitieron posteriormente la intervención y detención del investigado el 10 de marzo de 2026.

Según el testimonio de la menor, el docente también habría realizado reiteradas llamadas telefónicas a su celular para pedirle que no revelara los hechos a ninguna persona. Ante ello, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones telefónicas, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer los hechos investigados.