Huánuco: Desarrollan I Concurso Oficial y Festival del Caballo Peruano de Paso

Para aclarar las deficiencias legales del anunciado proyecto de remodelación de la Alameda de la República, la regidora de Huánuco, Sherly Morales Villanueva, citó al gobernador Antonio Pulgar y a sus especialistas a una sesión extraordinaria del Concejo Provincial este lunes 6 de julio.

La funcionaria cuestionó con extrañeza que se haya firmado un acta para iniciar los trabajos el próximo 15 de julio y que se anuncie una inversión de 26 millones de soles, cuando las propias autoridades del Gobierno Regional admitieron que el expediente técnico no está concluido ni aprobado por resolución, lo que infringe directamente la Ley de Contrataciones del Estado.

EN CONTRA DE LA TALA

Además de exigir transparencia sobre los estudios y el certificado de factibilidad de Seda Huánuco, la concejal manifestó su firme rechazo a la tala de árboles planeada en la obra y alertó sobre la idoneidad de la constructora encargada.

La firma seleccionada es el Consorcio Minero Santa Ana S.A.C. Solórzano Loarte, empresa que mantiene paralizados los trabajos de micropavimentación en la ruta Pillao–Pachachupán–Tranca.

Ante este preocupante antecedente y el abandono de otros proyectos regionales como el anillo vial Héroes de Jactay, Morales advirtió que evaluará medidas legales si no recibe explicaciones satisfactorias sobre las garantías del presupuesto y los plazos de ejecución.