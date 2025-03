La población de Jaria, ubicada en el centro poblado Nueva Esperanza, en el distrito de Puños, provincia de Huamalíes, se encuentra aislada desde hace más de 15 días debido a los huaicos y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias de esta temporada. Estos fenómenos naturales dejaron bloqueada la única vía de comunicación con la localidad.

Según los pobladores de Jaria, tras la tragedia ocurrida el 6 de marzo, cuando cinco personas fueron sepultadas por un deslizamiento, otros derrumbes continuaron afectando la zona, bloqueando por completo las vías de comunicación y dejando a la población desabastecida de alimentos y productos de primera necesidad.

RECLAMOS DE LOS VECINOS

“Es increíble que, después de quince días, la Municipalidad Distrital de Puños, a pesar de contar con tres maquinarias pesadas que podrían limpiar la única vía de acceso a Jaria, no atienda los reclamos de la población. El alcalde no nos responde. Hemos intentado contactarlo varias veces, pero no contesta”, manifestó Gerardo Rojas, alcalde del centro poblado Nueva Esperanza.

El edil agregó que el pedido de auxilio ha sido constante, pero el alcalde del distrito de Puños, José Caqui, no les ha dado ninguna explicación sobre la falta de apoyo. Sin embargo, comentó que el regidor de la zona, Roosvel Rojas, les habría adelantado que posiblemente este jueves se inicien los trabajos para limpiar la carretera.

Gerardo también destacó que los escolares de nivel secundario son los más perjudicados, ya que enfrentan dificultades para desplazarse a sus centros de estudios, que se encuentran lejos de Jaria. Además, la falta de productos básicos como sal, azúcar, fideos y arroz, ha empeorado la situación, ya que estos productos no llegan a Nueva Esperanza debido al bloqueo de la salida hacia Morca (Llata).

Mientras tanto, la ruta hacia el distrito de Miraflores también se encuentra intransitable debido a la plataforma derruida. Por ello, Gerardo Rojas demandó a las autoridades distritales, provinciales y regionales la habilitación urgente de la vía que conecta los distritos de Llata, Puños, Miraflores, Punchao y Singa.