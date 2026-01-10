Una serie de accidentes de tránsito ocurridos en los últimos días ha dejado como saldo dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad en las principales carreteras de la región, generando preocupación entre la población y las autoridades.

Impacto mortal

Un lamentable accidente se registró la noche del jueves 8 de enero en la Carretera Central, en la ruta Huánuco–Tingo María, a la altura del grifo Ávila, dejando como saldo el fallecimiento de Jesús Ortega Campos.

El hecho se habría originado tras la colisión entre dos motocicletas, lo que provocó que la víctima saliera despedida e impactara violentamente contra un bus de la empresa de transportes Transmar, que se desplazaba desde Pucallpa con destino a Lima.

Testigos señalaron que una de las motocicletas involucradas se dio a la fuga tras el choque inicial, posteriormente se puso a disposición de la policía. Las causas exactas del accidente son materia de investigación de las autoridades. El Ministerio Público y personal de Medicina Legal, realizaron las diligencias del levantamiento del cuerpo.

El accidente generó congestión vehicular en esta importante vía que conecta la sierra con la selva, debido a la intervención policial y a la presencia de numerosos curiosos.

Atrapada en mototaxi

Al promediar la 1 de la tarde del viernes 9 de enero, se registró otro trágico accidente en la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del caserío Nuevo Copal, en la jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. El hecho dejó como saldo una mujer fallecida y un herido de gravedad.

De acuerdo con las primeras informaciones, un mototaxi Bajaj, de placa 0574-KW, conducido por Ronald Castro Tolentino (22), colisionó con un vehículo de carga pesada de placa APH-972, manejado por Jorge Luis Foser.

Producto del fuerte impacto, la pasajera del mototaxi quedó atrapada entre los fierros del asiento, perdiendo la vida de manera instantánea. En tanto, el conductor del vehículo menor resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Centro de Salud de Aucayacu, para luego ser evacuado al Hospital de Tingo María.

Efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo acudieron al lugar para asegurar la zona, mientras que el Ministerio Público aguardó la llegada de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Tingo María para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.