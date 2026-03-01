En medio de escenas de profundo dolor, la Región Policial de Huánuco recibió el féretro del suboficial de tercera (SO3) PNP Juan Carlos Borromeo Eugenio, quien falleció en cumplimiento del deber tras sufrir un accidente de tránsito en el distrito del Rímac, en Lima.

El agente, natural del distrito de Molino, provincia de Pachitea, perdió la vida la tarde del viernes 27 de febrero, luego de permanecer varias horas luchando por su vida en un hospital de la capital.

ACCIDENTE

De acuerdo con el reporte policial, Borromeo Eugenio, prestaba servicios en la Unidad de Tránsito Centro, fue impactado por un automóvil negro, marca Kia, modelo Cerato, de placa BDC-375, cuando se desplazaba a bordo de la motocicleta policial TMP-5118. El hecho ocurrió a las 12:38 m, cuando el efectivo se dirigía al Hospital Augusto B. Leguía de la Policía, ubicado en el Rímac.

Producto del fuerte impacto, el suboficial salió despedido y cayó sobre la vereda. Fue auxiliado de inmediato y trasladado en ambulancia a un establecimiento de salud cercano; sin embargo, debido a un traumatismo encéfalo craneano grave, falleció alrededor de las 18:00 horas.

Informaron que su hermano, también miembro de la institución y destacado en la comisaría de Huánuco, viajó a Lima para acompañarlo, pero lamentablemente no logró encontrarlo con vida.

El fallecimiento del joven agente ha causado consternación entre familiares, amigos y colegas, quienes lo recuerdan como un efectivo comprometido con su labor.

En tanto, el conductor del vehículo fue detenido y es investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo.