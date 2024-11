La muestra de generosidad y solidaridad con los que menos recursos económicos tienen en estos tiempos, ayuda a cambiar la vida de un niño y la de toda su familia. Esto sucedió luego que una humilde madre de familia se encontrará con el rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) de Huánuco Guillermo Bocángel Weydert.

Thiago Alexander Andrés Dolores (8), es un ejemplo conmovedor de cómo la solidaridad y la generosidad pueden cambiar vidas. Luego de varios meses de búsqueda de ayuda para intervenir a su hijo, Sonia Dolores encontró a alguien dispuesto a brindarle el apoyo que tanto necesitaba.

La salud de Thiago, se estaba deteriorando rápidamente. La madre, desesperada, sabía que la intervención quirúrgica era la única opción que podría salvar la vida de su hijo, esta situación se volvía crítica y cada día que pasaba sin la operación, aumentaba el riesgo para el niño. Fue en este momento de angustia, en que Sonia, se encontró con el rector de la Unheval, quien no dudó en ofrecer su ayuda.

Agradecida

“Desde el primer momento en que el rector Bocángel tomó conocimiento de la situación, se mostró dispuesto a actuar. No hay palabras para poder agradecer todo el apoyo incondicional que me brindó”, expresó Sonia entre lágrimas. “El doctor Bocángel no solo se encargó de coordinar la intervención, sino que también se aseguró de que mi hijo, fuera trasladado a una clínica donde fue la operación para corregir la malformación de fimosis”, dijo.

Tras comentar que la operación fue un éxito, y en este momento, “Thiago se encuentra en proceso de recuperación, gracias a la intervención oportuna, ahora mi niño tiene la oportunidad de llevar una vida normal y saludable. La generosidad del rector ha marcado una diferencia significativa en la vida de mi hijo y mi familia”.

