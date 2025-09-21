Población marcha en defensa de la Laguna Viña del Río

En el distrito de Daniel Alomia Robles que pertenece a la provincia de Leoncio Prado - Huánuco, se ha reportado en estos últimos días un nuevo incendio forestal de mayor magnitud el cual afectó a la localidad de Alto Peregrino.

El fuego ha consumido más de 7 hectáreas de bosque (macoral), además de alcanzar plantaciones de cacao, naranja, piña y otros productos agrícolas, ocasionando cuantiosas pérdidas para las familias de la zona.

UNEN FUERZAS

Hasta horas de la noche, del viernes último, el personal del cuerpo de serenazgo, en compañía de los vecinos del lugar, continuaban luchando para controlar las llamas. Sin embargo, la falta de agua en el sector y la presencia de fuertes vientos hacen que las labores sean mucho más complicadas.

Las autoridades locales expresaron su preocupación por la gravedad del siniestro e hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta y tomar las precauciones necesarias, para evitar que el fuego se siga propagando y ponga en riesgo más viviendas y cultivos.