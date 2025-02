El ´gran logro´ de la gestión de Antonio Pulgar para la revolución agrovial, está en la mira la Contraloría General de la República, que recientemente reveló que funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) aprobaron pagos irregulares y permitieron sobrecostos en la compra de 18 máquinas pesadas que generan un perjuicio económico de más de 1.9 millones de soles.

A un año de haberse presentado con gran show la compra de 18 vehículos pesados por más de 21 millones de soles, ahora es investigado como un escándalo de corrupción y malversación de fondos públicos. La Contraloría ha ratificado que la adquisición de los vehículos pesados estuvo marcada por sobrecostos injustificados, incumplimientos técnicos y pagos por servicios inexistentes, lo cual genera un perjuicio para el Estado de S/ 1′976,663.95.

PAGOS INJUSTIFICADOS

Según el informe de la Contraloría, titulado “Informe de Control Específico n.° 140-2024-2-5339-SCE”, establece con claridad cómo funcionarios de la DRTC validaron costos inflados, ignoraron deficiencias en los vehículos y permitieron pagos por un servicio de mantenimiento que nunca brindaron. Todo esto bajo la justificación de que los camiones serían utilizados en la prevención de emergencias climáticas relacionadas con el Fenómeno El Niño.

Sin embargo, la realidad es que los vehículos no pueden operar debido a la falta de documentación, permaneciendo seis de los vehículos estacionados sin cumplir su propósito. El costo unitario estimado para cada camión volquete fue de S/ 1′235,550, lo que llevó a una compra total de S/ 22′239,900.

Dentro del precio incluyó un mantenimiento que nunca dieron, pero que fue cobrado por adelantado. La Contraloría detalla que por 15 de estos camiones se pagaron S/ 1′974,499.95 solo en concepto de mantenimiento, pese a que estos no fueron atendidos ni recibieron el servicio técnico prometido.

COTIZACIONES

El informe también indica que la Dirección de Transportes aceptó estas cotizaciones sin desglosar los costos, lo que permitió que el Consorcio Soluciones de Infraestructura recibiera un pago adicional sin sustento real. Este hecho representa un acto de negligencia y posible colusión entre funcionarios y la empresa proveedora, no existió un control adecuado sobre la contratación ni una verificación del cumplimiento de los servicios contratados.

SEIS VOLQUETES SIN PLACAS Y OPERAR

El escándalo no solo radica en el sobrecosto, sino en que los camiones adquiridos no pueden ser utilizados. Seis de los 18 volquetes aún no cuentan con: tarjeta de propiedad; placas de rodaje; Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

En consecuencia, estos vehículos no pueden circular legalmente, generando un doble perjuicio por un lado, la región de Huánuco no cuenta con los equipos que fueron adquiridos para la prevención de emergencias y, por otro, el Estado ya ha pagado por ellos sin que puedan ser utilizados.

PIERDEN DINERO

Asimismo, el informe de Contraloría enfatiza que esta negligencia afecta directamente la seguridad de la población, debido a que estos vehículos debían estar disponibles para la mitigación de desastres en zonas declaradas en emergencia.

Según el director regional de Transportes, Álvaro Mendoza Castillo, recién se superaron los problemas y ya se están tramitando las placas. Aseguró que ya se ha llegado a un acuerdo con el proveedor para retomar el trámite de las placas de dichos vehículos.

“La controversia seguirá su camino, pero ya conversé con el empresario y esto no puede afectar a los volquetes que sí recibimos y pagamos. Por eso ya se está tramitando las placas de rodaje”, justificó Mendoza Catillo.