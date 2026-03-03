Osmar Pérez Linares (25) fue detenido tras ser acusado de atacar a su padre con machetes y causar destrozos en su vivienda, en el centro poblado de Paraíso, provincia de Marañón.

La denuncia fue presentada por su padre, Ulises Pérez (55), y su hermano Cristian Pérez (18), quienes señalaron que el hecho ocurrió recientemente en el domicilio familiar.

Efectivos de la Comisaría de Paraíso acudieron al lugar y procedieron con la detención del investigado, quien fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes por el presunto delito de tentativa de homicidio.