La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aucayacu logró una sentencia condenatoria de 18 años de cárcel efectiva contra Abner Jara, tras demostrarse su responsabilidad en el delito de tocamientos y actos de connotación sexual en agravio de sus dos hijas menores de edad.

La fiscal adjunta provincial, Patricia Sánchez de Solís, presentó pruebas contundentes que permitieron al Poder Judicial aplicar una sanción de nueve años de pena privativa de la libertad por cada una de las víctimas, sumando un castigo ejemplar para el agresor.

Los hechos se registraron en el caserío de San Antonio de Padua, en la provincia de Marañón, donde Jara aprovechaba su vínculo de parentesco para vulnerar a las menores. Según la acusación fiscal, la primera víctima de iniciales K.A.J.J. (10) sufrió los abusos en cinco oportunidades durante el año 2019, mientras se encontraba de visita a su padre en la casa de su abuela paterna. El sentenciado utilizaba los momentos en que se quedaban a solas para realizar los tocamientos indebidos.

Asimismo, se determinó que la segunda agraviada, de iniciales D.Y.J.J., vivió un calvario similar desde el año 2017, cuando apenas tenía 13 años y se mudó a la vivienda de su progenitor. Los abusos contra ella se prolongaron de manera sistemática durante dos años, hasta que el 5 de agosto de 2019, la menor decidió romper el silencio y contarle lo sucedido a su madre. Esta denuncia fue el punto de partida para que el Ministerio Público iniciara la investigación que hoy culmina con el internamiento del responsable en un centro penitenciario.

Finalmente, además de la pena privativa de la libertad, la sentencia judicial establece que Abner Jara deberá pagar una reparación civil de 10,000 soles a favor de las agraviadas, correspondiendo 5,000 soles para cada una de las menores.

Con este fallo, el Ministerio Público reafirma su compromiso de proteger la integridad física y psicológica de los sectores más vulnerables de la sociedad, logrando una sanción drástica para quienes atentan contra la libertad sexual de los niños y adolescentes.