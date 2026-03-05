Con estrictos controles de calidad, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inició en las regiones de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Ica, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali el proceso denominado “liberación”, mediante el cual se verifica, en los almacenes de los proveedores, que los alimentos cumplan con los estándares de calidad exigidos.

En esta primera etapa, la entrega se realizará a instituciones educativas ubicadas en comunidades nativas, caseríos de difícil acceso y zonas remotas del país.

CONTROL ESTRICTO

Los supervisores de plantas y almacenes del PAE, como parte del operativo de control, vienen realizando la revisión de la documentación que acredita el origen y certificación de los productos, la inspección de las condiciones de higiene de los almacenes, la evaluación de las características de los insumos y el control del estado de los vehículos encargados del transporte hacia las instituciones educativas.

Asimismo, ejecutan pruebas físico-organolépticas, un análisis sensorial que evalúa el olor, color, sabor, textura y apariencia de los alimentos, con el fin de garantizar su calidad e inocuidad.

Como parte de esta primera entrega, liberarán más de 28 mil toneladas de productos destinados a la atención alimentaria de los escolares, incluyendo la preparación de desayunos, almuerzos y, en algunos casos, cenas para estudiantes de la Costa, Sierra y Selva. De esta manera, desde el primer día de clases recibirán alimentos nutritivos que contribuirán a mejorar su rendimiento físico e intelectual, bajo mayores estándares de control y vigilancia.

PRODUCTOS

Entre los productos distribuidos se encuentran arroz fortificado, aceite vegetal, lentejas, fideos, azúcar rubia, frijoles, leche evaporada entera, arveja partida, conserva de pescado, harina de cañihua tostada o cañihuaco, hojuelas precocidas de avena con kiwicha, harina de plátano y galletas de quinua, entre otros.

Todos estos alimentos cuentan con certificaciones de entidades como la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), según corresponda, acreditadas por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal).

GARANATIZAN

Con la distribución de estos productos, el PAE ratifica su compromiso de brindar un servicio alimentario de calidad y complementario, con alimentos que aportan macronutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas) y micronutrientes (vitaminas y minerales). Además, por primera vez se han incorporado nuevas fuentes de proteína de alta calidad, como pechuga de pollo y pescado en diversas presentaciones en conserva.

Para este 2026, el Programa de Alimentación Escolar atenderá a 4 187 782 niñas, niños y adolescentes de 67 055 instituciones educativas públicas en todo el país, a través de las modalidades “Listos para el Consumo” y “Comida Caliente”, garantizando alimentos seguros y preparaciones balanceadas que contribuyen a fortalecer la nutrición escolar.