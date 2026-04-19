La Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR), inicia a una nueva etapa institucional con la presentación oficial de una nueva Comisión Organizadora, en un acto que reunió a autoridades, comunidad académica y representantes de diversas instituciones locales en la región Huánuco.

La comisión fue designada mediante Resolución Viceministerial n.° 043-2026-MINEDU y está presidida por Guadalupe Ramírez Reyes. La acompañan Charo Jáuregui Sueldo, en la Vicepresidencia Académica, y José López Ramírez Gastón, en la Vicepresidencia de Investigación.

Durante su intervención, la presidenta de la comisión destacó la importancia de fortalecer la formación de talento humano especializado, con énfasis en la preparación de músicos, educadores y artistas bajo estándares de calidad universitaria. Asimismo, subrayó que el rol de la Comisión Organizadora será clave para sentar las bases que permitan a la universidad alcanzar, en el futuro, su autonomía institucional.

LOS DESAFÍOS

Por su parte, desde la Vicepresidencia Académica se resaltó que, si bien el licenciamiento representa un avance significativo, el principal desafío será sostener las condiciones alcanzadas mediante una planificación estratégica que consolide el proceso de institucionalización.

En tanto, la Vicepresidencia de Investigación reafirmó su compromiso de impulsar un ecosistema sostenible que fomente la producción académica, artística y musical, tanto a nivel local como nacional.

Con este paso, la UNDAR reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la transparencia y el desarrollo cultural, marcando un hito en su proceso de consolidación institucional y en su aporte al crecimiento académico de la región.