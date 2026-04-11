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Las viviendas de las huanuqueñas una ingeniera ambiental y comunicadora social, amigas del expresidente del Perú José Jerí, fueron allanadas la madrugada del viernes 10 de abril durante un megaoperativo fiscal que investiga presuntas irregularidades en contrataciones del Estado.

El operativo, ejecutado por la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, incluyó el allanamiento, registro domiciliario e incautación de bienes, documentos y equipos tecnológicos considerados clave para esclarecer la emisión de órdenes de servicio y designaciones durante dicha gestión.

OPERATIVO NACIONAL

Las diligencias, lideradas por la fiscal provincial Roxana Espinoza Paucar, se desarrollan en 25 inmuebles ubicados en Lima Metropolitana, Callao y Huánuco, y alcanzan a 23 investigados, entre ellos exfuncionarios públicos y personas cercanas al exmandatario.

Durante la intervención en el inmueble de Guadalupe Vela, en la ciudad de Lima, las autoridades procedieron al descerraje de la puerta para ingresar al predio, en cumplimiento de la orden judicial.

Según las investigaciones, algunas de las personas intervenidas habrían obtenido contratos en entidades del Estado tras reuniones sostenidas en Palacio de Gobierno en noviembre de 2025. Entre los casos bajo análisis figura la contratación de Ledy Guadalupe Vela Ramírez en el Ministerio del Ambiente y en EsSalud, así como otros presuntos favorecimientos similares.

NOMBRES

Entre las investigadas figuran Ledy Guadalupe Vela Ramírez (Ingeniera Ambiental), Rubiel Cristina Beraún Rojas (Comunicadora Social), Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero, quienes serían cercanas al exmandatario y presuntas beneficiarias de contratos y órdenes de servicio.

El objetivo del operativo es recabar elementos probatorios que permitan esclarecer el presunto delito de negociación incompatible, así como otros posibles ilícitos como tráfico de influencias.

Para la ejecución de estas diligencias, el Ministerio Público desplegó un equipo de 23 fiscales especializados, con el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor).