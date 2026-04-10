Cae joven con 360 galones de diésel destinados a minería ilegal en Huánuco

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la apelación presentada por la alcaldesa de Pillco Marca, Diana Plejo, y ratificó una sanción de 30 UIT, equivalente a S/ 165,000, por infringir las normas electorales vigentes.

De acuerdo con el organismo electoral, la autoridad edil incurrió en una falta al difundir publicidad estatal que incluía su nombre durante el periodo de contienda electoral, práctica que está expresamente prohibida por la legislación peruana.

El caso se originó tras la intervención de un fiscalizador, quien detectó un panel publicitario ubicado en el jirón Miraflores que consignaba el nombre de la alcaldesa. Pese a haber sido notificada oportunamente para subsanar la infracción, la publicidad permaneció en el lugar, lo que motivó la imposición de la sanción.

NO REVISÓ SU CASILLA DE EMAIL

En su resolución, el JNE precisó que la notificación fue realizada de manera correcta y que la responsabilidad recae en la autoridad municipal por no haber revisado su casilla electrónica, mecanismo oficial de comunicación en estos procesos.

Asimismo, el máximo órgano electoral concluyó que el Jurado Electoral Especial de Huánuco actuó conforme a ley, desestimando los argumentos de defensa presentados por la alcaldesa.

Como resultado final, fue confirmado la imposición de una amonestación pública y una multa ascendente a S/ 165,000.