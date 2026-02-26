La Municipalidad Provincial de Huánuco promueve la aprobación de una ordenanza que declare el 26 de febrero como el “Día del Prestiño Huanuqueño”, tras el reconocimiento otorgado por Indecopi, que concedió a este tradicional dulce la distinción de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG).

Este reconocimiento protege su receta y método de elaboración original, preservando una tradición con más de 146 años de historia en la región.

El gerente de Desarrollo Económico, Teófilo Loarte, destacó que la actual gestión municipal, en coordinación con productores artesanales, viene impulsando la promoción y el consumo del prestiño en ferias gastronómicas y eventos oficiales, tanto en Huánuco como en Lima.

En estas actividades, el producto ha sido presentado junto a expresiones culturales emblemáticas como la Danza de los Negritos de Huánuco.

Promoción turística

Con la ordenanza, la comuna busca salvaguardar la identidad gastronómica local y fortalecer a los productores a través de procesos de formalización, asistencia técnica, mejora en la presentación y empaque del producto, así como la implementación de vitrinas comerciales permanentes.

Asimismo, se proyecta la creación de la “Ruta del Prestiño”, que integrará la experiencia de elaboración artesanal al circuito turístico de la ciudad, incluyendo puntos emblemáticos como el Puente Calicanto. También se prevé habilitar espacios de venta en mercados, plazas y centros turísticos, con el fin de dinamizar la economía local y posicionar al prestiño como uno de los principales símbolos gastronómicos de Huánuco.