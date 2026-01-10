El trabajo cultural desarrollado por Edgar Rolando Santiago Bernado ha sido fundamental para la investigación, preservación y difusión de diversas expresiones dancísticas, varias de las cuales han sido reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación, consolidando así la identidad cultural del departamento de Huánuco.

Una de sus más recientes contribuciones es el libro “Yana Tushuykuna”, obra que recopila y difunde las danzas afrodescendientes presentes en distintas zonas de la región. El texto nace con el propósito de visibilizar la diversidad cultural y los estereotipos existentes en el departamento de Huánuco, destacando sus orígenes tanto en las zonas andinas como en los valles cálidos, donde antiguos saberes y memorias culturales se entrelazaron para construir una identidad compartida.

Investigación de campo

El autor relata que, durante sus viajes en épocas de fiestas locales y celebraciones navideñas, recorrió diversos espacios culturales y lingüísticos andinos, encontrándose con integrantes de danzas quechua hablantes. Estas experiencias lo motivaron a recopilar la tradición oral, para luego encargarse de su transcripción e interpretación, otorgando significado y contexto a cada expresión cultural.

En el valle del Huallaga, entre patronímicos, topónimos, modismos y huanuqueñismos, Santiago Bernado señala que fue necesario escuchar con atención para interpretar el espíritu de las danzas, en las que se perciben las huellas artísticas dejadas por la población afrodescendiente, desde antiguas cabañas y haciendas hasta minas y campos agrícolas.

Música, artesanía e identidad

La obra también aborda la evolución musical de estas expresiones, donde la identidad se fusiona con la naturaleza a través de silbidos onomatopéyicos y elementos artesanales como la hoja filiforme utilizada en la embocadura, que vibra con los labios. Con el paso del tiempo, estos sonidos se integraron al uso de instrumentos como el pinkullu y la tinya, hasta llegar a las actuales bandas de músicos.

Asimismo, se resalta el valor de la artesanía tradicional, cuyos símbolos de calidad se remontan a la época colonial, reflejados en diseños influenciados por misioneros franciscanos e indígenas que aprendieron técnicas de restauración y confección al servicio de antiguos gobernantes españoles y franceses, propietarios de villas y haciendas.

El libro “Yana Tushuykuna” fue presentado recientemente, constituyéndose en una valiosa contribución al arte y a la identidad cultural de la región. La publicación ya se encuentra disponible para el público en general. Las personas interesadas en conocer más sobre la Danza de los Negritos de Huánuco pueden comunicarse al 944 825 701 para adquirir un ejemplar.

Danzas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación

Gracias a este trabajo sostenido de investigación y promoción cultural, diversas expresiones huanuqueñas han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, entre ellas:

- Danza de los Negritos de Huánuco (2021)

- León Danzas de Jivia (2015)

- Carnaval del Tinkuy (2015)

- Producción alfarera de Huarguesh y Punchao Chico, distrito de Quishqui (2015)

- Conocimientos y prácticas relacionadas al tejido y uso de la Manta Blanca, provincias de Huánuco y Pachitea (2017).

- Los Ruckos de Shayan, caserío de San Juan de Shayan, distrito de La Unión (2018)

- Carnaval de Huarín, distrito de San Francisco de Asís de Huarín (2018)

- Pallas de Obas, distrito de Obas (2021)

- Danza de los Kawrimus, distrito de Churubamba (2022)

- Danza de Qarachaywanka, distrito de Quivilla (2025)

- Autoridad Ancestral Campo de Varayo, provincia de Yarowilca (2025).